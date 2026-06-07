Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: resultados sorteos hoy sábado 6 de junio

La jornada de sorteos de este sábado 6 de junio de 2026 dejó grandes premios y miles de ganadores en diferentes regiones del país. Juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto repartieron más de 50.000 millones de pesos en premios, despertando la expectativa de miles de apostadores que ya revisan sus tiquetes para confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Boyacá, sorteo 4627

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 6 de junio de 2026 el sorteo 4627, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones. Como cada semana, miles de colombianos siguieron con expectativa el resultado oficial para conocer si estaban entre los afortunados ganadores. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el número ganador del premio mayor fue el: 5588 de la serie 145, convirtiéndose en el resultado más esperado de la jornada.

Número ganador de la Lotería del Cauca, sorteo 2614

La Lotería del Cauca realizó este sábado 6 de junio de 2026 el sorteo número 2614, en el que entregó un premio mayor de $8.000 millones. Como cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados oficiales para conocer si la suerte los acompañó en una de las loterías más tradicionales de Colombia. Según confirmó la entidad organizadora, el número ganador del premio mayor fue el: 3654 de la serie 273, billete que fue despachado en la ciudad de Medellín.

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Baloto y Revancha: resultados del 6 de junio de 2026

El Baloto, uno de los juegos más populares del país, sorteó un acumulado de 41.200 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció 4.600 millones de pesos adicionales.



Baloto: 15 - 28 - 32 - 05 - 19 y la superbalota 01.



Revancha: 07 - 25 - 11 - 32 - 36 y la superbalota 08.

La jornada del sábado 6 de junio de 2026 confirmó una vez más el interés de los colombianos por las loterías y sorteos multimillonarios. Con premios que superaron los 50.000 millones de pesos, miles de personas en todo el país tienen la posibilidad de convertirse en los nuevos millonarios de Colombia.