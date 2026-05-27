Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 27 de mayo de 2026

La noche del miércoles 27 de mayo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4957

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4957, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número XXXX de la serie XXX, despachado a la ciudad de Medellín.

Lotería del Meta: resultados del sorteo 3230

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería del Valle: Sorteo 4850

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4849. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo