MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

MiLoto dio a conocer los resultados del sorteo número 406, realizado el lunes, 29 de septiembre de 2025, que entregó más de $103 millones en premios a nivel nacional y dejó un nuevo acumulado histórico de $600 millones para el próximo sorteo.

Los números ganadores del sorteo fueron XXXXXX una combinación que permitió a miles de apostadores llevarse premios en las diferentes categorías, aunque no hubo ningún ganador con los cinco aciertos.

Próximo Sorteo: Oportunidad de Ganar $550 Millones

Con el nuevo acumulado, el próximo sorteo de MiLoto ofrece la posibilidad de ganar $550 millones, una cifra que sigue motivando a miles de jugadores en todo el país.

MiLoto se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes buscan un juego rápido, fácil de participar y con excelentes probabilidades de ganar en varias categorías.

Para participar, los jugadores pueden adquirir su apuesta en los puntos autorizados o plataformas digitales, seleccionar cinco números de su preferencia y estar atentos al próximo sorteo.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados.

Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.