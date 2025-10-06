En vivo
MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El sorteo número 410 de MiLoto dejó más de 8.000 ganadores y una bolsa total de premios de $79 millones.

Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El sorteo número 410 de MiLoto, realizado el lunes, 6 de octubre de 2025, reveló la siguiente combinación ganadora:

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con los cinco aciertos, por lo que el acumulado principal asciende ahora a $250 millones para el próximo sorteo.

El sorteo anterior acumulaba $200 millones, cifra que se incrementa a $250 millones tras no haberse registrado un ganador con los cinco números.

Los participantes podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.

