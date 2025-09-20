MiLoto, resultado sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Este viernes, 19 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 0400 de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 12 - 26 - 23 - 22 - 28.

El acumulado para este sorteo es de $300 millones, después de que en el sorteo del martes ningún afortunado se llevara el premio mayor por 260 millones de pesos.

MiLoto: premiación por aciertos y resultados completos

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el lunes, 22 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $300millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados. Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.