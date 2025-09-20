En vivo
MiLoto, resultado sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

MiLoto, resultado sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

En el sorteo número 401 de Miloto, realizado el viernes, 19 de septiembre de 2025, conozca si usted fue uno de los felices ganadores.

Miloto hoy
MiLoto Cayó Hoy
Foto: MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Este viernes, 19 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 0400 de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 12 - 26 - 23 - 22 - 28.

El acumulado para este sorteo es de $300 millones, después de que en el sorteo del martes ningún afortunado se llevara el premio mayor por 260 millones de pesos.

MiLoto: premiación por aciertos y resultados completos

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el lunes, 22 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $300millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados. Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.

