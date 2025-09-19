En vivo
MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

En el sorteo número 400 de Miloto, realizado el jueves, 18 de septiembre de 2025, conozca si usted fue uno de los felices ganadores.

miloto-resultados.jpg
Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Este jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 0400 de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 36 - 21 - 38 - 20 - 15.

El acumulado para este sorteo es de $260 millones, después de que en el sorteo del martes ningún afortunado se llevaran el premio mayor por 200 millones de pesos.

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el viernes, 19 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $300millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados. Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.

