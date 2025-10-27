MiLoto, resultado y número ganador sorteo lunes 27 de octubre de 2025

En el sorteo número 422 de MiLoto, realizado el lunes 27 de octubre de 2025, el gran premio acumuló $600 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron: (en minutos). Según el reporte oficial de MiLoto, el sorteo registró miles ganadores en todo el país, quienes se repartieron una bolsa total de premios de varios millones de pesos.



¿Cómo jugar MiLoto?

MiLoto se juega los lunes, martes, jueves y viernes, y tiene un precio de $4.000, incluido el IVA. El premio inicia con $120 millones de pesos y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganador y se podrá ver entre 11:00 y 11:15 de la noche.

En MiLoto el jugador podrá escoger cinco (5) números del 1 al 39, sin repetir, y participará con esta secuencia por el acumulado. Además podrá ganar el premio mayor acertando las balotas en cualquier orden. MiLoto se podrá jugar de forma manual o automática y en el mismo tiquete y se podrá hacer hasta cinco (5) apuestas.