MiLoto, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

El sorteo número 411 de MiLoto, realizado el jueves, 9 de octubre de 2025, reveló la siguiente combinación ganadora: 09 - 31 - 37 - 13 - 01.

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con los cinco aciertos, por lo que el acumulado principal asciende ahora a $300 millones para el próximo sorteo.

Según el balance oficial, el juego entregó en total $64.681.300 en premios, distribuidos entre 6.645 ganadores.

Los participantes tambiién podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.