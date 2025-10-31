MiLoto, último resultado viernes 31 de octubre 2025

En el sorteo número 422 de MiLoto, realizado el viernes, 31 de octubre de 2025, la suerte acompañó a miles de jugadores, ya que había un gran premio de $650 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron: en minutos. Según el reporte oficial de MiLoto, el sorteo registró más de 15.000 ganadores en todo el país, quienes se repartieron una bolsa total de premios de varios millones de pesos.

Resultados completos MiLoto 31 octubre

02 - 04 - 11 - 28 - 37

Recuerde que es importante confirmar los resultados en las páginas oficiales de Baloto.

5 aciertos: 0 ganadores.

0 ganadores. 4 aciertos : 56 ganadores se llevaron en conjunto $23.528.400, con un premio individual de $420.150.

: 56 ganadores se llevaron en conjunto $23.528.400, con un premio individual de $420.150. 3 aciertos: 1.591 ganadores recibieron $41.445.550 en total, equivalente a $26.050 por persona.

1.591 ganadores recibieron $41.445.550 en total, equivalente a $26.050 por persona. 2 aciertos: 8.883 ganadores obtuvieron $54.876.000, recibiendo $4.000 cada uno.

¿Cómo jugar MiLoto?

MiLoto se juega los lunes, martes, jueves y viernes, y tiene un precio de $4.000, incluido el IVA. El premio inicia con $120 millones de pesos y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganador y se podrá ver entre 11:00 y 11:15 de la noche.



En MiLoto el jugador podrá escoger cinco (5) números del 1 al 39, sin repetir, y participará con esta secuencia por el acumulado. Además podrá ganar el premio mayor acertando las balotas en cualquier orden. MiLoto se podrá jugar de forma manual o automática y en el mismo tiquete y se podrá hacer hasta cinco (5) apuestas.

