MiLoto, último resultado martes 28 de octubre 2025

En el sorteo número 422 de MiLoto, realizado el martes, 28 de octubre de 2025, la suerte acompañó a miles de jugadores, ya que había el gran premio de $650 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron: 13 - 26 - 30 - 10 - 25.

Recuerde que es importante confirmar los resultados en las páginas oficiales de Baloto.

¿Cómo jugar MiLoto?

MiLoto se juega los lunes, martes, jueves y viernes, y tiene un precio de $4.000, incluido el IVA. El premio inicia con $120 millones de pesos y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganador y se podrá ver entre 11:00 y 11:15 de la noche.

En MiLoto el jugador podrá escoger cinco (5) números del 1 al 39, sin repetir, y participará con esta secuencia por el acumulado. Además podrá ganar el premio mayor acertando las balotas en cualquier orden. MiLoto se podrá jugar de forma manual o automática y en el mismo tiquete y se podrá hacer hasta cinco (5) apuestas.

