Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

El Paisita Día continúa fortaleciendo su posición como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en símbolo de orgullo y tradición.
Este sorteo celebra el espíritu paisa y reúne cada día a miles de jugadores que siguen la transmisión en vivo por Teleantioquia, con la ilusión de llevarse un gran premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Horarios del sorteo
El Paisita Día mantiene una cita diaria que facilita la participación de los apostadores:
- Lunes a sábado: 1:00 p.m.
- Domingos y festivos: 2:00 p.m.
Modalidades de juego
Uno de los factores que hacen tan atractivo este chance es la diversidad de opciones para apostar, pensadas para distintos presupuestos y estilos:
- 4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
- 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.
Valor de las apuestas
El juego es accesible para todos los bolsillos, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, ideal tanto para jugadores ocasionales como para quienes apuestan con frecuencia.
Cómo reclamar un premio
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad original y fotocopia de la cédula.
Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Con su arraigo cultural, horarios constantes y atractivas modalidades de juego, el Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan emoción y premios en Antioquia y otras regiones del país.