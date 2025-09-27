En vivo
Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Revise aquí el número ganador hoy 27 de septiembre de 2025.

Foto: Paisita Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

El Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en parte del orgullo y la identidad regional.

Este sorteo rinde homenaje al espíritu paisa y cada jornada reúne a miles de jugadores que siguen en vivo la transmisión por Teleantioquia con la ilusión de convertirse en ganadores. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día tiene una cita fija todos los días de la semana:

  • Lunes a sábado: 1:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

Parte de su éxito radica en la variedad de modalidades disponibles, que se ajustan a diferentes estilos de juego:

  • 4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Paisita Día es accesible para todos los jugadores, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción flexible tanto para apostadores frecuentes como para quienes participan de manera ocasional.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se exigen requisitos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia en un plazo de hasta 8 días hábiles.

Con su fuerte arraigo cultural, horarios constantes y atractivas modalidades de juego, el Paisita Día se mantiene como una de las opciones preferidas para quienes disfrutan la emoción del chance en Antioquia y en todo el país.

