Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos de Colombia, en especial en Antioquia, donde es parte de la identidad y el orgullo regional. Su nombre rinde tributo al espíritu paisa, y cada jornada miles de jugadores siguen con expectativa la transmisión en vivo por Teleantioquia para conocer los números ganadores.

Número ganador de hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes, 26 de septiembre de 2025 es el 4233 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4233.

Dos últimas cifras: 33.

Tres últimas cifras: 233.

La quinta: 5.

Horarios del sorteo

El sorteo se realiza de forma regular:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Modalidades de juego

Parte del atractivo de este chance es la variedad de opciones para apostar, lo que permite adaptarse a distintos presupuestos y estilos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Paisita Día es flexible y accesible para todos: la apuesta mínima es de $500 y la máxima de $25.000, lo que permite tanto a jugadores ocasionales como habituales disfrutar de la emoción.

Cómo reclamar el premio

Quienes resulten ganadores deben presentar los siguientes documentos para reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el monto del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se pueden exigir requisitos adicionales:

Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, emoción y premios atractivos, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas para quienes buscan ponerle adrenalina a la suerte en Antioquia y en todo el país.