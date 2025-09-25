Resultado Paisita Día sorteo jueves 25 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde es parte de la tradición y el orgullo regional.

Su nombre rinde homenaje al espíritu paisa, y cada jornada reúne a miles de jugadores que siguen con entusiasmo la transmisión en vivo a través de Teleantioquia para conocer los resultados. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 25 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día tiene una programación sencilla que facilita a los jugadores estar atentos a los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

Parte del atractivo de este chance es la variedad de opciones para apostar, lo que permite adaptarse a distintos presupuestos y estilos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser accesible y flexible. La apuesta mínima es de $500 pesos y la máxima de $25.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes disfruten de la emoción de participar.



Cómo reclamar los premios

Quienes resulten ganadores deben presentar los siguientes documentos para reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el monto del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se pueden exigir requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, emoción y premios atractivos, el Paisita Día continúa siendo una de las apuestas favoritas para quienes buscan ponerle adrenalina a la suerte en Antioquia y en todo el país.