Resultado Paisita Día sorteo miércoles 24 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte del orgullo y la tradición regional.

Su nombre es un homenaje al carácter paisa y, cada jornada, miles de jugadores siguen con emoción la transmisión en vivo a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

La programación del Paisita Día es sencilla de recordar y permite a los apostadores estar siempre atentos a los resultados sin complicaciones:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

Una de las razones que explican la popularidad del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta. Cada opción ofrece oportunidades distintas, ajustándose a diferentes presupuestos y estilos de juego. Los premios dependen tanto del número de cifras acertadas como del orden en que aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser accesible y flexible. Los jugadores deciden cuánto desean invertir de acuerdo con sus posibilidades:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Gracias a esta amplitud, el sorteo atrae tanto a quienes participan ocasionalmente como a quienes lo hacen con mayor frecuencia.



Reclamo de premios

Los ganadores del Paisita Día deben presentar algunos documentos básicos al momento de reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

