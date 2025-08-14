Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los chances más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, región que le da su nombre por la tradicional cultura “Paisa”. Sus sorteos se transmiten en directo por Teleantioquia y son seguidos por miles de apostadores.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Vea aquí la transmisión en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 14 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:



Desde 2025, el juego incluye la opción de una “quinta balota” o “número adicional”, que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance Paisita Día

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios variables según la cantidad y el orden de las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): Acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar depende del valor del premio, pero siempre debe presentar estos documentos:

Documentos obligatorios para cualquier premio:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):