Resultados de las loterías de hoy: Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto | 29 de enero de 2026

El jueves 29 de enero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales.



Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2831

El gran protagonista de la noche fue el número: 9600 de la serie 121, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves, 29 de enero de 2025 es el: 0923 de la serie 88. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Resultados Miloto 29 de enero

Durante el sorteo 476, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 32, 24, 33,19 y 20. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.



Resultados ColorLoto del 29 de enero de 2026

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas:

