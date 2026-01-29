Estudien software: Freddy Vega sobre las habilidades que toda persona debería aprender en el 2026

La Inteligencia Artificial ha venido cambiando la ejecución de algunos trabajos, en lugar de verla como un apoyo a las labores cotidianas algunos temen ser reemplazados por una herramienta de este tipo. Incluso, hay quienes aseguran que los programadores, encargados entre otras de desarrollar y entrenar los modelos de lenguaje, también terminarían desplazados por la tecnología.

Al respecto, Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi fue claro en sentenciar que no es así y que detrás de esa afirmación hay mucho de desconocimiento.

“La gente que dice que la IA va a reemplazar a los programadores típicamente son personas que no saben programar”.

Foto: Pexels.

Además de desarrollar modelos de lenguaje, Freddy sostiene que “programar es aprender a resolver problemas de una manera lógica, y no hay una sola carrera que no se beneficie de eso”, lo que termina siendo muy apetecido por el mercado laboral.



El poder de las letras

En un mundo rodeado por la Inteligencia Artificial, en palabras de Vega, siguen siendo muy importantes dos habilidades relacionadas con las letras. La lectura de libros como un hábito y dominar un segundo idioma.



“Realmente eso hace una diferencia increíble, leer un libro de 150 páginas o más”, pero ojo, tenga en cuenta que “leer tweets no es leer libros”.

En cuanto a estudiar un segundo idioma, Freddy asegura que “cuando uno aprende un nuevo idioma se le abre la mente”.



Encuentre una obsesión

Detrás de todo aprendizaje nuevo que quiera adquirir estaría muy bien encaminado si encuentra cuál es el área de su vida que le obsesiona controlar, aquella habilidad o conocimiento sobre la que quisiera dedicar todo su esfuerzo.

“Uno debería descubrir en algún punto de su vida cuál es su obsesión a nivel de una habilidad a desarrollar”.

Además de las aquí expuestas y frente a un mundo que está en constante cambio, habilidades como pensamiento crítico y, la comunicación marcan una diferencia importante al momento de estar preparado para los retos que demanda el 2026.

