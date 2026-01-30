En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así fue el impresionante robo a un supermercado en el barrio Santa Fe: nueve personas capturadas

Así fue el impresionante robo a un supermercado en el barrio Santa Fe: nueve personas capturadas

Según el reporte de las autoridades, los capturados utilizaban la modalidad conocida como “mechero”, consistente en sustraer mercancía de manera oculta para evadir los controles del lugar.

