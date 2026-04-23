Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este jueves 23 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Resultado del Paisita Día del jueves 23 de abril de 2026

El chance Paisita Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde registra una alta participación diaria. Su mecánica sencilla, sumada a la variedad de modalidades de apuesta, lo mantiene como una opción frecuente entre quienes revisan resultados todos los días.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día cuenta con horarios definidos que permiten a los jugadores consultar los resultados el mismo día de su apuesta:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Generalmente, los resultados se publican pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, facilitando una verificación rápida.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este sorteo se destaca por su facilidad de participación, ya que permite apostar con diferentes montos y modalidades. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según el tipo de apuesta.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia del jugador.



Cuánto cuesta apostar al Paisita Día

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Esto facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Condiciones según el premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su funcionamiento práctico, sus múltiples modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.

