Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más representativos de Colombia, con especial arraigo en Antioquia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y, gracias a sus transmisiones en vivo a través de Teleantioquia, se ha convertido en un espacio que combina tradición, identidad regional y la expectativa de ganar.

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo incluye la opción de jugar con la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios más altos. Para evitar inconvenientes, siempre se aconseja a los jugadores confirmar la validez de su tiquete con un vendedor autorizado.



Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación fija para que los apostadores sigan de cerca los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece varias alternativas de juego, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

El juego es accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Paisita Día, los jugadores deben cumplir con ciertos requisitos básicos y, según el valor obtenido, aportar documentación adicional.

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Día sigue consolidándose como un símbolo de tradición en Antioquia y como una opción de entretenimiento que combina emoción y oportunidades de ganar para los amantes del chance en Colombia.