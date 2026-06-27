Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 27 de junio de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, una región donde este sorteo tiene gran reconocimiento. Su nombre está relacionado con la cultura paisa y sus resultados son transmitidos por Teleantioquia.

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 27 de junio de 2026 es el 0096 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.

Número ganador: 0096

Dos últimas cifras: 96

Tres últimas cifras: 096

La quinta: 6

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de agregar una quinta balota o número adicional, una alternativa que puede aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con las cifras obtenidas en el sorteo oficial.

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A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de la hora establecida para cada jornada.

Cómo se juega el chance

Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, pero existen documentos básicos que el ganador debe presentar para realizar el trámite.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

