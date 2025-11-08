Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen cada sorteo con entusiasmo.

Más que una simple apuesta, este juego representa una tradición cargada de emoción, esperanza y fe en la suerte, que cada día ofrece la posibilidad de cambiarlo todo en cuestión de segundos. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Paisita Día de hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 0846 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0846

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 846

La quinta: 1

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha fortalecido una comunidad fiel de jugadores en todo el país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta puntualidad ha convertido el sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con ilusión por quienes siguen la transmisión en busca de su número ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en la diversidad de sus modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada formato brinda una oportunidad distinta de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y entretenidos, ideal tanto para los apostadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean probar su suerte sin gastar demasiado.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, adaptándose a todos los presupuestos.

Este equilibrio entre tradición, emoción y economía ha hecho que el juego se mantenga entre los favoritos de los colombianos que disfrutan de la emoción diaria del azar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso fácil, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día continúa siendo uno de los referentes más importantes del chance en Colombia, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.