Paisita Día resultado del último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen con entusiasmo cada sorteo.

Más que una simple apuesta, este chance representa una tradición llena de esperanza y emoción, en la que muchos confían para cambiar su suerte en cuestión de segundos. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:



Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha fortalecido una comunidad fiel de apostadores en todo el país.



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta puntualidad ha convertido cada jornada en una cita diaria con la suerte, esperada con ilusión por quienes siguen la transmisión en busca de su número ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día radica en la variedad de sus modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada formato ofrece una forma distinta de participar y multiplicar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad mantiene al Paisita Día como uno de los juegos más dinámicos y entretenidos, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es reconocido por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin realizar grandes inversiones.

Este equilibrio entre tradición, emoción y economía ha hecho que el juego se mantenga como una de las opciones favoritas entre los colombianos que disfrutan de probar su suerte a diario.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso fácil, rápido y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día continúa siendo uno de los referentes más importantes del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.