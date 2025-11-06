Paisita Día resultado del último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen con entusiasmo cada sorteo.

Más que una simple apuesta, este chance representa una tradición cargada de esperanza, emoción y optimismo, en la que muchos confían para cambiar su suerte en cuestión de segundos. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 5202 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5202

Dos últimas cifras: 02

Tres últimas cifras: 202

La quinta: 8

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha fortalecido una comunidad fiel de apostadores en todo el país. Los sorteos se realizan de la siguiente manera:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta puntualidad ha convertido al sorteo en una cita diaria con la suerte, esperada con ilusión por miles de jugadores que siguen la transmisión en busca de su número ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día se debe en gran parte a la variedad de sus modalidades, que se adaptan a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada opción ofrece una forma distinta de participar y aumentar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y emocionantes, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes apenas comienzan en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las mayores ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.



Este equilibrio entre tradición, emoción y economía ha convertido al juego en una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan de probar su suerte a diario.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día continúa siendo uno de los referentes más importantes en los juegos de azar en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar y ganar.