Paisita Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen con entusiasmo cada sorteo.

Más que una simple apuesta, este juego representa una tradición llena de esperanza, que mantiene viva la emoción de quienes confían en cambiar su destino en cuestión de segundos.

Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el



Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha creado una comunidad fiel de jugadores en todo el país. Los sorteos se realizan así:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta puntualidad convierte cada jornada en una cita diaria con la suerte, esperada con ilusión por quienes sintonizan la transmisión con la esperanza de ver su número ganador.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día se debe en gran parte a la diversidad de sus modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada opción brinda oportunidades únicas para ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Paisita Día se mantiene como un juego dinámico, accesible y emocionante, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes recién comienzan en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las mayores ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin invertir grandes sumas.

Este equilibrio entre emoción, tradición y economía ha convertido al juego en una de las opciones preferidas por los colombianos que disfrutan de probar su suerte.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir estos requisitos:

