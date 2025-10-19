Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

Nacido en el corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como mucho más que un sorteo de chance: es una costumbre profundamente arraigada que cada noche reúne a miles de personas en todo el país. Transmitido en vivo por Teleantioquia, este evento se ha convertido en un punto de encuentro familiar, donde la expectativa crece con cada balota que aparece en pantalla y la suerte se convierte en protagonista.

Resultado del Paisita Noche – 19 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el sábado 18 de octubre de 2025, el resultado principal fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La innovación de la quinta balota: más emoción, más oportunidades

En 2025, el Paisita Noche sorprendió a sus seguidores con una innovación que revolucionó su dinámica: la llegada de la quinta balota. Esta nueva modalidad trajo consigo un aire fresco al tradicional sorteo, brindando a los jugadores más opciones para ganar y elevando el nivel de emoción en cada transmisión.

La acogida del público no se hizo esperar. Muchos participantes destacan que esta adición ha hecho el juego más dinámico y entretenido, pues aumenta las posibilidades de obtener premios y convierte cada jornada en un momento lleno de expectativa. Cada noche, miles de colombianos siguen el sorteo con atención, esperando que sus números sean los afortunados ganadores.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad y constancia son parte del encanto del Paisita Noche, un sorteo que se ha convertido en una cita infaltable para quienes disfrutan del chance. Su horario es claro y fácil de recordar:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta programación estable, el sorteo forma parte de la rutina de miles de hogares que cierran el día con la ilusión de la buena suerte y la esperanza de llevarse un premio.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es sencillo y accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite disfrutar del juego sin grandes inversiones. Además, existen distintas modalidades que se adaptan a las preferencias de cada jugador:

