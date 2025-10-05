Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los sorteos más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas lo siguen con entusiasmo cada noche. Este juego de azar no solo forma parte del entretenimiento diario, sino también de la cultura popular de la región.

Cada jornada, los jugadores sintonizan la transmisión en vivo por Teleantioquia, esperando con ilusión que su número sea el ganador.

Número ganador de Paisita Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025

El sorteo correspondiente al domingo 5 de octubre de 2025 dejó como número ganador el: 0933 - Perro.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La innovación de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche sorprendió a sus seguidores con una novedad que marcó un antes y un después en el juego: la quinta balota. Esta incorporación no solo aumentó las posibilidades de ganar, sino que también añadió un toque de suspenso y emoción a cada sorteo. La expectativa se mantiene hasta el último momento, convirtiendo este número adicional en uno de los principales atractivos para los aficionados del chance.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se lleva a cabo todos los días, permitiendo a los jugadores disfrutarlo sin importar la fecha:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios se han adaptado a la rutina nocturna de los colombianos, quienes encuentran en el sorteo un momento de emoción al finalizar el día.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar en este sorteo es muy sencillo y accesible para todos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, con diversas modalidades diseñadas para distintos estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto los jugadores nuevos como los más experimentados pueden elegir la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche es rápido, seguro y transparente. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, se aplican las siguientes condiciones:

