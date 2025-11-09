Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más apreciados por los colombianos. Originado en el corazón de Antioquia, este juego de azar se ha transformado con los años en una verdadera tradición que trasciende generaciones, conectando a familias, amigos y comunidades enteras que cada noche esperan con entusiasmo los resultados del sorteo. Más allá de una simple apuesta, el Paisita Noche representa un espacio de encuentro, alegría y celebración colectiva.

Resultado oficial del sorteo - 9 de noviembre

El sorteo del domingo 9 de noviembre de 2025 entregó como resultado oficial el número: 6290



Tres últimas cifras: 290

Dos últimas cifras: 90

Animal asociado: Perro

Una tradición que reúne a miles de jugadores

Desde hace décadas, el Paisita Noche ha dejado de ser únicamente un sorteo para convertirse en un ritual cotidiano dentro de muchos hogares antioqueños y del resto del país. Su transmisión diaria por Teleantioquia es uno de los momentos más esperados del día, cuando las familias se reúnen frente al televisor o siguen los resultados del chance a través de plataformas digitales y redes sociales.



Este hábito compartido refuerza el sentido de comunidad, manteniendo vivas las costumbres locales y generando un vínculo emocional entre los jugadores. No resulta raro escuchar conversaciones sobre el número ganador en tiendas de barrio, grupos de WhatsApp o publicaciones en redes sociales, donde miles de apostadores intercambian anécdotas y celebran sus aciertos.

Gracias a esta combinación de tradición, emoción y cercanía, el Paisita Noche se ha convertido en un referente dentro de los juegos de azar en Colombia, manteniendo su relevancia incluso frente a la llegada de nuevas modalidades de entretenimiento.



La quinta balota: un giro que renovó el juego

En 2025, el Paisita Noche sorprendió al público con la introducción de la quinta balota, una innovación que marcó un antes y un después en la dinámica del sorteo. Este cambio no solo amplió las posibilidades de ganar, sino que añadió un toque adicional de suspenso, manteniendo a los espectadores atentos hasta el último instante del sorteo.

La “quinta balota” fue recibida con entusiasmo por parte de los apostadores, quienes la consideran una renovación acertada que refrescó el formato tradicional. Desde su lanzamiento, esta novedad ha impulsado el interés por los resultados del Paisita Noche, fortaleciendo su posición como uno de los sorteos más seguidos del país y reafirmando la confianza del público en el juego.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche mantiene una programación estable, permitiendo que los jugadores sigan fácilmente los resultados sin modificar su rutina diaria. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta constancia en los horarios ha convertido al Paisita Noche en una cita fija en la agenda de miles de colombianos, quienes reservan unos minutos de su noche para disfrutar de la emoción del sorteo.



Cómo jugar el Paisita Noche

Participar en el Paisita Noche es sencillo, accesible y adaptable a distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, ofreciendo varias modalidades que se ajustan al estilo de cada jugador. Entre las opciones más populares se encuentran:

