Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y queridos en el país, con especial arraigo en Antioquia. Este juego refleja la cultura paisa y mantiene viva la emoción del chance, transmitiéndose en vivo todos los días a través de Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir los resultados en tiempo real sin salir de casa.

Desde 2025, el Paisita Noche añadió una novedad que incrementó la expectativa entre los jugadores: la incorporación de una quinta balota, un número adicional que aumentó las posibilidades de ganar y convirtió cada sorteo en una experiencia aún más emocionante.



¿Cuándo se juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza diariamente en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta frecuencia, los apostadores tienen múltiples oportunidades a lo largo de la semana para probar su suerte y soñar con un premio.

Número ganador de Paisita Noche hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

En la noche del lunes, 14 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue: (el sorteo se realizará en minutos).



Número principal: los datos se actualizarán en minutos.

Tres últimas cifras: los datos se actualizarán en minutos.

Dos últimas cifras: los datos se actualizarán en minutos.

Animal asociado: los datos se actualizarán en minutos.

¿Cómo participar en el Chance Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es sencillo y accesible para cualquier persona. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de escoger hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

De esta forma, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo de juego y presupuesto.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Cobrar un premio del Paisita Noche es un proceso organizado y transparente. El ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

