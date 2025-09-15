Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales en Colombia, especialmente en Antioquia, donde es considerado parte de la identidad cultural de la región.

Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, mantiene cada jornada una conexión única con miles de jugadores que esperan los resultados con expectativa.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 15 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Paisita Día cuenta con una programación estable, lo que facilita a los apostadores seguir los resultados en directo:

Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Este horario convierte al sorteo en una cita diaria que reúne a quienes disfrutan de la emoción y el suspenso de los juegos de azar.



Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece diferentes formas de participación, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten que tanto los jugadores ocasionales como los más frecuentes elijan la modalidad que mejor se ajuste a sus gustos y estrategias.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es accesible para distintos presupuestos, lo que lo convierte en una opción atractiva para todos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede probar su suerte, desde quienes buscan participar con montos pequeños hasta quienes prefieren arriesgar cifras más altas.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben presentar documentos básicos y, según el valor del premio, cumplir con requisitos adicionales. Los pasos generales son los siguientes:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Entregar el documento de identidad original. Adjuntar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), aplican estas condiciones:

