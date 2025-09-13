En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Baloto y Revancha sábado 13 de septiembre 2025

Baloto y Revancha sábado 13 de septiembre 2025

El sorteo 2552 del Baloto y Revancha, se realizó este sábado, 13 de septiembre.

Baloto Revancha
Resultados Baloto Revancha
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:12 p. m.

El sorteo 2.552 del Baloto y Revancha se jugó este sábado, 13 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $200 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados.

Resultados de Baloto – Sorteo 2.552

Los números ganadores de Baloto fueron:

  • Superbalota: 

Resultados del Revancha – Sorteo 2.552

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:

  • Superbalota: 

Próximo sorteo

  • Fecha: lunes, 15 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.

