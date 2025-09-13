Baloto y Revancha sábado 13 de septiembre 2025

Actualizado: septiembre 13, 2025 09:12 p. m.
El sorteo 2.552 del Baloto y Revancha se jugó este sábado, 13 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $200 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados.
Resultados de Baloto – Sorteo 2.552
Los números ganadores de Baloto fueron:
- Superbalota:
Resultados del Revancha – Sorteo 2.552
En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:
- Superbalota:
Próximo sorteo
- Fecha: lunes, 15 de septiembre de 2025
El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.