Baloto y Revancha miércoles 10 de septiembre 2025: resultados y números ganadores

El sorteo 2.551 del Baloto y Revancha se jugó este miércoles, 10 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $100 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados



Resultados de Baloto – Sorteo 2.551

Los números ganadores de Baloto fueron:

28 - 43 - 40- 42 - 06.

Superbalota: 12.

Resultados del Revancha – Sorteo 2.551

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:

35 - 16 - 05 - 08 - 27.

Superbalota: 05.

Próximo sorteo

Fecha: Sábado, 14 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.

Los apostadores que le siguen apostando a la suerte ya tienen la mirada puesta en el próximo sorteo, programado para este lunes, donde la ilusión de convertirse en millonarios continúa más viva que nunca.