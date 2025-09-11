Baloto y Revancha miércoles 10 de septiembre 2025: resultados y números ganadores

El sorteo 2.551 del Baloto y Revancha se jugó este miércoles, 10 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $100 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados
Resultados de Baloto – Sorteo 2.551
Los números ganadores de Baloto fueron:
- 28 - 43 - 40- 42 - 06.
- Superbalota: 12.
Resultados del Revancha – Sorteo 2.551
En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:
- 35 - 16 - 05 - 08 - 27.
- Superbalota: 05.
Próximo sorteo
- Fecha: Sábado, 14 de septiembre de 2025
El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.
Los apostadores que le siguen apostando a la suerte ya tienen la mirada puesta en el próximo sorteo, programado para este lunes, donde la ilusión de convertirse en millonarios continúa más viva que nunca.