Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha miércoles 10 de septiembre 2025: resultados y números ganadores

Baloto y Revancha miércoles 10 de septiembre 2025: resultados y números ganadores

El sorteo 2551 del Baloto y Revancha, realizado el miércoles, 10 de septiembre de 2025, dejó más de 17.000 ganadores en todo el país

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultado Baloto Revancha
Foto: Baloto/elaboración con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:04 a. m.

El sorteo 2.551 del Baloto y Revancha se jugó este miércoles, 10 de septiembre de 2025. La bolsa de premios superó los $100 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados

Resultados de Baloto – Sorteo 2.551

Los números ganadores de Baloto fueron:

  • 28 - 43 - 40- 42 - 06.
  • Superbalota: 12.

Resultados del Revancha – Sorteo 2.551

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:

  • 35 - 16 - 05 - 08 - 27.
  • Superbalota: 05.

Próximo sorteo

  • Fecha: Sábado, 14 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.

Los apostadores que le siguen apostando a la suerte ya tienen la mirada puesta en el próximo sorteo, programado para este lunes, donde la ilusión de convertirse en millonarios continúa más viva que nunca.

