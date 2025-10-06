Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cada noche miles de personas siguen con atención la transmisión en vivo a través de Teleantioquia. Este tradicional juego de azar no solo es una fuente de entretenimiento diario, sino también parte de la cultura popular de la región.

Número ganador del Paisita Noche – 6 de octubre de 2025

El sorteo correspondiente al lunes, 6 de octubre de 2025 dejó como resultado principal el número:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche introdujo un cambio que renovó la emoción de sus seguidores: la quinta balota. Esta incorporación aumentó las posibilidades de ganar y añadió un toque extra de suspenso a cada transmisión. La expectativa se mantiene hasta el último momento, convirtiendo esta innovación en uno de los mayores atractivos del sorteo.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se realiza todos los días, permitiendo que los jugadores participen sin importar la fecha:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios se integran fácilmente a la rutina nocturna de los colombianos, quienes encuentran en el sorteo un momento especial para cerrar el día con emoción.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, con varias modalidades que se ajustan a diferentes estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto jugadores nuevos como experimentados pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche es rápido, seguro y transparente. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad (original y copia).

Según el monto del premio, se aplican diferentes requisitos:

