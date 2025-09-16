Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha ganado un lugar especial en la tradición popular. Este juego de chance no solo celebra la cultura paisa, sino que mantiene la emoción intacta noche tras noche, transmitiéndose en vivo a través de Teleantioquia para que los jugadores sigan cada resultado en tiempo real.

Resultado del último sorteo

En la noche del martes, 16 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el sorteo sumó un atractivo especial: la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade aún más emoción a cada jugada.



Horarios del Paisita Noche

El Paisita Noche se juega todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para tentar a la suerte:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, y se pueden elegir hasta cuatro cifras en varias modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.

las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): la última cifra del número ganador.

Cada jugador puede adaptar su apuesta según su estilo y presupuesto, lo que hace de este chance una opción versátil para todos.



Reclamo de premios

El proceso para cobrar un premio es claro y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad (original y copia)

Según el monto, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos y el formato SIPLAFT, disponible en puntos de venta.

: documentos básicos y el formato SIPLAFT, disponible en puntos de venta. Más de 182 UVT: todo lo anterior y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y premios atractivos, el Paisita Noche sigue siendo una cita infaltable para quienes disfrutan del chance en Colombia.