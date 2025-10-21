Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

Nacido en el corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más queridos por los colombianos. Más que un simple juego de azar, se ha convertido en una tradición nocturna que reúne a miles de personas frente al televisor, cada una con la esperanza de convertirse en la próxima ganadora. Transmitido en vivo por Teleantioquia, el sorteo mantiene viva la ilusión y la emoción con cada balota que aparece en pantalla.

Resultado del Paisita Noche – 21 de octubre de 2025

En el sorteo del martes, 21 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

El resultado generó gran expectativa entre los apostadores, quienes ya piensan en las próximas jugadas. Cada edición del Paisita Noche mantiene ese toque de emoción que lo hace único en el mundo del chance colombiano.



La quinta balota: una innovación que conquistó al público

El año 2025 trajo una novedad emocionante para los seguidores del Paisita Noche: la introducción de la quinta balota. Esta innovación no solo incrementó las posibilidades de ganar, sino que también le dio un aire más dinámico y entretenido a cada transmisión.

Los jugadores han recibido esta modalidad con entusiasmo, destacando que el sorteo ha sabido modernizarse sin perder su esencia tradicional, ofreciendo una experiencia más atractiva y cercana a las nuevas generaciones.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad es una de las características del Paisita Noche, un sorteo que acompaña la rutina de miles de hogares colombianos. Sus horarios son los siguientes:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cada noche, el sorteo se convierte en una cita especial donde la esperanza y la suerte se encuentran al final del día.

¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es sencillo, accesible y emocionante. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pruebe su suerte.



Las modalidades disponibles son:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Con su mezcla de tradición, innovación y emoción, el Paisita Noche sigue siendo un referente en el mundo del chance colombiano, manteniendo viva la ilusión de ganar cada noche.