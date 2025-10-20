Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

Nacido en el corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha convertido en mucho más que un simple sorteo de chance: es una tradición que cada noche reúne a miles de colombianos frente al televisor. Transmitido en vivo por Teleantioquia, este sorteo mantiene viva la ilusión de ganar, mientras la expectativa crece con cada balota que aparece en pantalla.

Resultado del Paisita Noche – 20 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el lunes, 20 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Este resultado dejó a muchos participantes atentos a las próximas jugadas, reforzando la emoción que caracteriza cada edición del Paisita Noche.



Una innovación que cambió el juego: la quinta balota

El año 2025 marcó una nueva etapa para el sorteo con la introducción de la quinta balota, una novedad que elevó la emoción y aumentó las oportunidades de ganar. Esta innovación fue recibida con entusiasmo por los jugadores, quienes destacaron la frescura y dinamismo que aporta a cada transmisión.

Gracias a esta modalidad, el Paisita Noche no solo mantiene su esencia tradicional, sino que también se adapta a los nuevos tiempos, ofreciendo más opciones de premio y una experiencia más entretenida para el público.



Horarios del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche es sinónimo de puntualidad y constancia. Sus horarios están diseñados para acompañar la rutina de miles de hogares colombianos:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cada noche, el sorteo se convierte en una cita imperdible donde la esperanza y la suerte se encuentran al final del día.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es muy sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pueda participar y probar su suerte.

Las modalidades disponibles son:

