Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El sorteo Paisita Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos. Cada noche, miles de personas en todo el país se reúnen frente al televisor o al celular con la ilusión de acertar el número ganador. Este tradicional sorteo, originario del departamento de Antioquia, mantiene viva una costumbre que combina la emoción del juego con el espíritu comunitario que caracteriza a la región.

Resultados del Paisita Noche – 4 de noviembre de 2025

El sorteo correspondiente al martes, 4 de noviembre de 2025 reveló los siguientes resultados oficiales:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Estos números marcaron la suerte de la noche, dejando a muchos jugadores celebrando sus aciertos y a otros soñando con el próximo sorteo.



Una tradición que une familias y amigos

Desde hace años, el Paisita Noche ha logrado consolidarse como una de las loterías regionales más queridas de Colombia. En muchos hogares antioqueños, el sorteo se ha convertido en una cita diaria. Transmitido en vivo por Teleantioquia, su emisión no solo representa una oportunidad de ganar dinero, sino también un momento de unión familiar.

Durante la transmisión, se respira una mezcla de nerviosismo, esperanza y alegría. Los jugadores siguen cada movimiento de las balotas con la expectativa de escuchar sus números salir en pantalla. Así, el Paisita Noche no solo reparte premios, sino también emociones compartidas.



La quinta balota: una innovación que revolucionó el sorteo

Uno de los cambios más importantes en la historia reciente del juego fue la introducción de la quinta balota en 2025. Esta nueva modalidad añadió un elemento extra de emoción, al ofrecer más posibilidades de ganar y un toque de suspenso adicional.

El público ha recibido esta innovación con entusiasmo, destacando que la experiencia se volvió más dinámica y divertida. Gracias a la quinta balota, cada sorteo del Paisita Noche es ahora un evento lleno de expectativa, donde la suerte puede dar un giro inesperado en cuestión de segundos.



Horarios del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche mantiene una programación estable que permite a sus seguidores integrarlo fácilmente en su rutina diaria. Los horarios son los siguientes:



Lunes a sábado: 6:00 de la tarde.

6:00 de la tarde. Domingos y festivos: 8:00 de la noche.

Esta consistencia ha contribuido a que el juego se convierta en parte de la vida cotidiana de muchos colombianos, quienes disfrutan cerrar el día con un toque de emoción y optimismo.



Cómo jugar al Paisita Noche

Jugar al Paisita Noche es sencillo, accesible y está al alcance de todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, y el jugador puede elegir entre varias modalidades según su estrategia o preferencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Acierta las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: Gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Premia el acierto exacto de las tres últimas cifras.

Premia el acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Premia el acierto de las dos últimas cifras.

Premia el acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): Gana al acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, permitiendo a los jugadores elegir la opción que más se adapte a su estilo de juego.



Más que suerte: una experiencia que conecta

Lo que hace especial al Paisita Noche no es solo la posibilidad de ganar, sino la conexión emocional que genera entre los participantes. En pueblos, ciudades y barrios, el resultado del sorteo se comenta entre vecinos, se celebra en familia y se comparte en redes sociales.



Con su mezcla de tradición, innovación y cercanía, el Paisita Noche demuestra por qué sigue siendo uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia.