Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas sintonizan cada noche la transmisión en vivo por Teleantioquia. Este juego de azar no solo es una fuente constante de entretenimiento, sino también un símbolo de la cultura popular de la región.

Número ganador del Paisita Noche

En el sorteo realizado el martes, 7 de octubre de 2025, el resultado principal fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Este resultado mantuvo en vilo a los participantes, quienes cada noche esperan con emoción el momento decisivo.



La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el sorteo del Paisita Noche incorporó una quinta balota, una innovación que incrementó las posibilidades de ganar y añadió un toque especial de suspenso. Esta nueva dinámica ha logrado mantener la expectativa hasta el último segundo de la transmisión, convirtiéndose en uno de los elementos más atractivos para los jugadores habituales.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se realiza todos los días, ofreciendo a los apostadores múltiples oportunidades para participar:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a estos horarios fijos, el sorteo se integra con facilidad a la rutina nocturna de los colombianos, convirtiéndose en un momento especial para cerrar el día con emoción.

Cómo jugar al Paisita Noche

Participar en este chance es sencillo y accesible, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos. Existen varias modalidades que se adaptan a los diferentes estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que tanto los jugadores experimentados como los principiantes encuentren la opción que mejor se ajuste a sus preferencias.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar un premio es seguro, ágil y transparente. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, se aplican diferentes requisitos:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: formulario SIPLAFT diligenciado.

T: formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 181 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En el último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.