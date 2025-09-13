Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia. Este sorteo, inspirado en la tradición y cultura paisa, se transmite todos los días a través del canal Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir los resultados en vivo y disfrutar de la emoción sin salir de casa.

Número ganador de Paisita Noche hoy, sábado 13 de septiembre

En la noche del sábado, 13 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, un número adicional que incrementa las oportunidades de ganar, haciendo cada sorteo aún más emocionante.



¿Cuándo se juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza diariamente en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta frecuencia, los jugadores cuentan con múltiples oportunidades durante la semana para probar suerte.



¿Cómo participar en el Chance Paisita Noche?

Participar es fácil y accesible para todo tipo de apostadores. Las jugadas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de elegir hasta cuatro cifras en diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a sus gustos y a su presupuesto.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Reclamar un premio del Paisita Noche requiere presentar siempre los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia.

Según el monto ganado, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), aplican condiciones adicionales:

