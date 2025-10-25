Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

Originario del corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos del país. Más allá de ser un simple juego de azar, este sorteo se ha convertido en una tradición nocturna que reúne a miles de colombianos frente al televisor con la esperanza de acertar el número ganador. Transmitido en vivo por Teleantioquia, mantiene su encanto y emoción en cada balota que aparece en pantalla, convirtiéndose en un momento esperado por los seguidores del chance colombiano.

Resultado del Paisita Noche - 25 de octubre

En el sorteo del sábado, 25 de octubre de 2025, el número ganador fue: (en minutos)



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Cada edición genera gran expectativa entre los apostadores, quienes analizan sus jugadas y planifican las siguientes estrategias. La emoción que se vive en torno al Paisita Noche continúa siendo uno de los grandes atractivos que lo distinguen dentro del panorama nacional de los juegos de azar.



La quinta balota: una innovación que encantó al público

El año 2025 trajo consigo una novedad que revolucionó el tradicional sorteo: la introducción de la quinta balota. Esta incorporación no solo incrementó las posibilidades de ganar, sino que añadió un toque de dinamismo y frescura a las transmisiones nocturnas.

Los jugadores recibieron esta innovación con entusiasmo, destacando que el Paisita Noche ha sabido modernizarse sin perder su esencia tradicional. Este cambio representa una apuesta por mantener el interés de las nuevas generaciones, al mismo tiempo que conserva la confianza y familiaridad de quienes lo han seguido durante años.

La quinta balota no solo aumentó las expectativas, sino que también reforzó el vínculo entre el público y el sorteo, consolidando al Paisita Noche como uno de los programas de azar más queridos del país.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad es uno de los aspectos más valorados por los seguidores del Paisita Noche. Este sorteo, que acompaña la rutina de miles de hogares colombianos, se ha ganado un espacio especial en las noches del país.



Horarios del sorteo:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cada noche, el Paisita Noche se convierte en una cita fija donde la esperanza y la suerte se encuentran al final del día. Las familias se reúnen, comentan los resultados y renuevan la ilusión de que el próximo número ganador esté en sus manos.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es una experiencia sencilla, accesible y cargada de emoción. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona tenga la oportunidad de probar su suerte y disfrutar del juego.

Modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Cada modalidad ofrece distintas posibilidades de ganar, adaptándose tanto a los jugadores tradicionales como a quienes buscan nuevas formas de participación.