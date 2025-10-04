Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la rutina y el entretenimiento diario. Cada noche, miles de personas sintonizan la transmisión en vivo por Teleantioquia, con la esperanza de que su número sea el afortunado ganador.

¡Felicidades a todos los ganadores! Se recuerda que es importante verificar los resultados en los puntos de venta autorizados, para confirmar la validez del tiquete y evitar cualquier inconveniente.

Número ganador de Paisita Noche hoy, sábado 4 de octubre de 2025

El sorteo correspondiente al sábado 4 de octubre de 2025 dejó como número ganador el: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La innovación de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche introdujo una novedad que ha revolucionado la experiencia de juego: la quinta balota. Esta adición no solo ha incrementado las posibilidades de ganar, sino que también ha sumado un toque extra de emoción a cada sorteo. La expectativa crece hasta el último instante, convirtiendo este número adicional en uno de los grandes atractivos para los seguidores del juego.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios permiten que los jugadores disfruten del sorteo como parte de su rutina nocturna, sin importar el día de la semana.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar en el Paisita Noche es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, y los jugadores pueden elegir entre diferentes modalidades según su preferencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto quienes se inician en el juego como los más experimentados pueden elegir la opción que mejor se adapte a su estilo.



Reclamo de premios

El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, se aplican las siguientes condiciones:

