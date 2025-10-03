Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde forma parte de la tradición diaria de entretenimiento. Cada noche, miles de jugadores siguen atentamente la transmisión en vivo por Teleantioquia, esperando que su número sea el afortunado ganador.

Resultado del sorteo

El sorteo correspondiente al viernes 3 de octubre de 2025 dejó como número ganador el:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

¡Felicidades a todos los ganadores! Se recomienda verificar el resultado en los puntos de venta autorizados para confirmar la validez del tiquete y evitar contratiempos.



La innovación de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una novedad que ha aumentado las posibilidades de ganar y ha añadido emoción al desarrollo de cada sorteo. Este número adicional mantiene a los jugadores en suspenso hasta el último instante y se ha consolidado como uno de los grandes atractivos del juego.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es fácil y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, y se pueden elegir diferentes modalidades según la preferencia del jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto los jugadores nuevos como los más experimentados pueden elegir la opción que mejor se adapte a su estilo.



Reclamo de premios

El proceso de cobro de premios es rápido y seguro. Para reclamar, el ganador debe presentar:

El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el monto del premio, se aplican las siguientes condiciones:

