¿Por qué jugar por los US$815 millones del Powerball este miércoles?

Si hay un sorteo de lotería que no necesita presentación es el Powerball. Esta favorita estadounidense se ha convertido en una sensación global, atrayendo a jugadores ansiosos por ganar enormes premios una y otra vez. Ha otorgado algunos de los mayores premios en la historia, incluido el extraordinario jackpot de US$2,04 mil millones en noviembre de 2022.

La lotería estadounidense Powerball sorteará este miércoles US$815 millones, equivalente a más de 3 billones de pesos colombianos.

Afortunadamente para los colombianos, es posible participar en línea a través de plataformas como LottoExpress. De hecho, varios extranjeros ya han ganado premios utilizando el servicio, embolsándose montos de entre $10.000 y $30 millones de dólares.

Participa por los US$815 millones con boletos oficiales en 3 pasos:



Entra en la página de la lotería Powerball en LottoExpress. Elige cinco números principales y un número adicional. Presiona el botón JUGAR en la parte inferior de la pantalla, ¡y listo!

¿Cómo funciona LottoExpress?

LottoExpress compra los boletos oficiales en tu nombre y te envía una copia escaneada a tu cuenta personal. Cuando ganes, el premio es tuyo completo, ¡100% sin comisiones!

Además, todos los premios se notifican por correo electrónico o SMS. Si te llevaste todo el pozo o uno de los grandes premios, LottoExpress te ayudará a que reclames el premio personalmente y pagará tu viaje y todos los gastos a Estados Unidos. Si ganaste premios menores a $600 dólares, te transferirá todo el dinero directa y automáticamente a tu cuenta personal.

¿Qué es LottoExpress?

Con licencia en la Unión Europea y operaciones en 20 países, LottoExpress es el servicio de lotería en línea líder en el mundo y la única opción para comprar legalmente boletos oficiales para las mejores loterías del mundo desde Colombia.

Precios muy convenientes

Los boletos del LottoExpress cuestan unos $5 dólares por 1 línea y en ese valor ya está incluida la comisión que el sitio cobra por su servicio de mensajería. Además, el portal ofrece numerosas ofertas para ahorrar dinero y tiempo.

Ganadores de LottoExpress

Son muchísimos los jugadores que han reclamado increíbles premios en los 20 años de historia de LottoExpress. ¡El portal cuenta con más de $125 millones de dólares pagados a más de $9 millones de boletos ganadores de todo el mundo!

De hecho, LottoExpress es uno de los sitios de lotería más visitados por estos días en Colombia, tanto por los increíbles premios mayores acumulados, como también por el enorme porfolio de ganadores de la plataforma, en el que los latinos destacan de manera especial.

Con afortunados ganadores de México, Panamá, El Salvador, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile, y Brasil, LottoExpress ha entregado premios extraordinarios que alcanzaron los ¡$30 millones de dólares!

¡Únete a la fiesta de los US$815 millones!

Esta es la oportunidad que los colombianos estaban esperando. ¡Compra hoy tus boletos oficiales del Powerball para el próximo sorteo del 27 de agosto y cambia tu vida con US$815 millones!