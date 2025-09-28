Resultado Caribeña Día sorteo domingo 28 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada tarde reúne a miles de apostadores que sueñan con llevarse atractivos premios.

Su éxito radica en la facilidad para apostar, el bajo costo de participación y la emoción de conocer los resultados en tiempo real. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días después de las 2:30 p. m., con transmisión y publicación de resultados en tiempo real para que los apostadores conozcan de inmediato si resultaron ganadores.



Modalidades de juego

Este chance ofrece distintas maneras de participar, adaptándose a diferentes presupuestos y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Caribeña Día es atractivo tanto para quienes buscan apuestas simples como para quienes prefieren un mayor nivel de desafío.



Valor de las apuestas

Participar es económico y flexible, con apuestas que van desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal para apostadores ocasionales o frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su tradición caribeña, premios llamativos y reglas sencillas, el Caribeña Día sigue siendo una de las apuestas favoritas para quienes disfrutan la emoción del chance en la Costa y en todo el país.