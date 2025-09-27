Resultado Caribeña Día sorteo sábado 27 de septiembre de 2025

El Caribeña Día sigue siendo uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada tarde miles de apostadores participan con la ilusión de llevarse atractivos premios.

Su popularidad se debe a la facilidad para apostar, el bajo costo de participación y la emoción de conocer los resultados en tiempo real. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p. m., con resultados publicados en tiempo real para que los apostadores conozcan de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece varias formas de juego que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden de aparición:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Caribeña Día resulta atractivo tanto para quienes prefieren apuestas sencillas como para quienes buscan un mayor nivel de desafío.



Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todo tipo de jugadores, pues permite apostar desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para participantes ocasionales como para apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios llamativos y facilidad para participar, el Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance favoritos en la Costa Caribe y en todo el país.