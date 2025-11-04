Resultado Caribeña Día último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo lo ha convertido en una cita imperdible para los apostadores del Caribe colombiano, que siguen cada jornada con entusiasmo y esperanza.

Su constancia, transparencia y credibilidad han permitido que el Caribeña Día trascienda las fronteras regionales, consolidándose como uno de los chances más confiables y reconocidos de Colombia.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 4 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también se debe a la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos gustos y presupuestos. Cada formato brinda una manera diferente de tentar la suerte y multiplicar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se mantiene como un juego dinámico, accesible y emocionante, en el que cada participante puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de apuesta.



Un símbolo del azar en el Caribe

Más que un simple sorteo, el Caribeña Día representa una costumbre profundamente arraigada en la cultura caribeña, donde cada tarde miles de jugadores en todo el país esperan los resultados con la ilusión de que su número sea el ganador.

