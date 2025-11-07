Resultado Caribeña Día último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano, destacándose por su combinación de emoción, transparencia y tradición.

Cada tarde, miles de jugadores siguen atentos el sorteo con la esperanza de que la suerte les sonría, convirtiendo este juego en una costumbre diaria llena de expectativa y optimismo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y la transparencia con la que se lleva a cabo lo han convertido en una tradición ineludible para los apostadores del Caribe y en un referente nacional para los amantes del chance.

A lo largo de los años, su constancia y credibilidad le han permitido trascender las fronteras regionales, consolidándose como uno de los sorteos más confiables y seguidos de Colombia.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada una brinda una oportunidad distinta de participar y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, ofreciendo a cada jugador la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo y aumentar así sus chances de ganar.



Con una mezcla de tradición, emoción y confianza, el Caribeña Día continúa siendo una cita diaria con la suerte, llevando ilusión y alegría a miles de hogares en cada sorteo.