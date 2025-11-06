Resultado Caribeña Día último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano, gracias a su mezcla de emoción, transparencia y tradición.

Cada tarde, miles de personas siguen el sorteo con la ilusión de que la suerte toque a su puerta, convirtiendo este juego en una cita diaria cargada de expectativa. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante lo ha convertido en una tradición ineludible para los jugadores del Caribe, quienes siguen cada jornada con entusiasmo y esperanza.

Su constancia y transparencia le han permitido trascender las fronteras de la región, posicionándose como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también se explica por la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, pensadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos. Cada opción brinda una forma diferente de participar y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo de apuesta y a sus expectativas de ganar.