Resultado Caribeña Día último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano, gracias a su mezcla de emoción, transparencia y tradición.
Cada tarde, miles de personas siguen el sorteo con la ilusión de que la suerte toque a su puerta, convirtiendo este juego en una cita diaria cargada de expectativa. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante lo ha convertido en una tradición ineludible para los jugadores del Caribe, quienes siguen cada jornada con entusiasmo y esperanza.
Su constancia y transparencia le han permitido trascender las fronteras de la región, posicionándose como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia.
El éxito del Caribeña Día también se explica por la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, pensadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos. Cada opción brinda una forma diferente de participar y ganar:
Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo de apuesta y a sus expectativas de ganar.