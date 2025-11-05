Resultado Caribeña Día último sorteo hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano.

Su combinación de emoción, transparencia y tradición lo ha convertido en una cita diaria que reúne a miles de personas en busca de la suerte.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo lo ha convertido en una costumbre ineludible para los apostadores que siguen cada jornada con entusiasmo y esperanza.

Gracias a su constancia, transparencia y credibilidad, el Caribeña Día ha logrado trascender las fronteras del Caribe, consolidándose como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también se debe a la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Cada formato brinda una oportunidad distinta de ganar, lo que lo convierte en un juego versátil y emocionante:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad de modalidades ha mantenido al Caribeña Día como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su forma de apostar y a su deseo de ganar.